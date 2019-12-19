Baza: Очевидцы сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в Москве

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Москвы, информирует Baza.

"Двое сотрудников силовых ведомств ранены при стрельбе в центре Москвы возле здания ФСБ. В городе введён план "Сирена", - приводит детали инцидента издание у себя в Twitter.

РБК, ссылаясь на собственный источник в столичном МВД, извещает, что стрельба произошла на улице Воровского: неизвестный начал палить по припаркованным машинам из автомата Калашникова. По предварительным данным, один человек погиб. Вероятнее всего, это сотрудник ГИБДД.

По сведениям Mash, инцидент не исчерпан: мужчина с автоматом забарикадировался в здании и отстреливается оттуда.

В свою очередь Telegram-канал 112 уведомляет, что нападавших могло быть трое. Readovka пишет, что ранены либо убиты трое сотрудников ФСО.

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