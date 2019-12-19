СК завел дело о посягательстве на жизнь правоохранителей по факту стрельбы у ФСБ в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) по факту стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Региональные подразделения ФСБ закрыты, в том числе – управление ФСБ по Петербургу в рамках плана «Крепость», пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники. В приемной при этом сообщили, что рабочий день закончился еще в 18:00.

Двое сотрудников ФСБ получили «крайне тяжелые ранения», сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Перед этим сообщалось об одном погибшем сотрудники ДПС и «нейтрализованном» стрелке.