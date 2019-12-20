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9:59

МВД хочет получить право изымать детей из семьи

фото ЗакС политика МВД хочет получить право изымать детей из семьи

МВД хочет внести в Семейный кодекс поправки, который позволят сотрудникам ведомства изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Станислава Колесника.

На заседании Совета при правительстве по попечительству Колесник заявил, что в МВД понимают «приоритет сохранения семьи», но иногда бывают случаи, требующие немедленно принять меры по «изоляции» ребенка от опасной ситуации. По его словам, когда полицейские в таких случаях «изолируют» ребенка, они действуют на грани нарушения, поскольку ст. 77 Семейного кодекса гласит, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», - сказал Колесник.

«Соответствующие предложения» по корректировке ст. 77 Семейного кодекса уже подготовлены ведомством, сообщил представитель МВД. При этом в министерстве не настаивают на том, чтобы после изъятия ребенка из семьи автоматически следовало заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в правах.

Пока, согласно законодательству, изымать детей из семей могут только органы опеки после решения профильного органа власти региона или главы муниципального образования. После этого обязательно о ситуации сообщают прокурору, и в течение семи дней подается иск в суд о лишении родителей изъятого ребенка родительских прав или ограничения их в родительских правах.

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