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10:32

КРТИ временно возглавил Андрей Семчанков

фото ЗакС политика КРТИ временно возглавил Андрей Семчанков

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга стал бывший первый заместитель руководителя органа Андрей Семчанков. Информация об этом появилась на сайте КРТИ.

Семчаков работает в руководстве комитета с 2015 года. Первым заместителем председателя стал в марте 2018 года. В последнее время в его ведении были вопросы развития городского парковочного пространства, проектирования, строительства и реконструкции дорог и дорожных сооружений. Он также отвечал за решение экономических вопросов, ценообразования и осуществление закупок для государственных нужд.

Бывший глава КРТИ Сергей Харлашкин 19 декабря возглавил «Метрострой». Он будет временно исполнять обязанности генерального директора.

20 февраля 2020 года пройдет внеочередное собрание акционеров «Метростроя», на котором планируется решить вопрос о досрочном прекращении полномочий Николая Александрова, руководившего компанией с 2017 года. 10 декабря Александров был арестован Дзержинским районным судом по делу о растрате в особо крупном размере.


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