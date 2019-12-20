18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:13

Петербургский горком КПРФ анонсировал концерт к юбилею Сталина

фото ЗакС политика Петербургский горком КПРФ анонсировал концерт к юбилею Сталина

Отделение КПРФ в Петербурге организует праздничный концерт Александра Харчикова в честь 140-летия Иосифа Сталина. Мероприятие состоится в ДК Шелгунова 20 декабря.

Пригласительные билеты на концерт можно получить в штабе горкома КПРФ, говорится на странице компартии «ВКонтакте».

Отметим, что в репертуаре певца Харчикова есть сразу несколько песен, посвященных советскому вождю. Среди них «Сталин, вставай из могилы», «Нам Сталин – отец», «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина» и «Отчего евреи так ненавидят Сталина?»


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:04 Корреспондента "Коммерсанта" задержали у здания ФСБ на Лубянке

11:59 Удальцов: Путин ведет себя с народом как агент на допросе

11:57 Сухогруз с урановыми «хвостами» из Германии встал на якорь у Кронштадта

11:35 Собянин выразил соболезнования семье погибшего при перестрелке у здания ФСБ силовика

11:30 Другороссам вновь не согласовали митинг в Москве

11:13 Петербургский горком КПРФ анонсировал концерт к юбилею Сталина

10:57 Батанов будет отвечать за Арктику, архивы и ЗАГС, Соколов - за туризм и инвестиции

10:32 КРТИ временно возглавил Андрей Семчанков

10:27 Ночной ураган в Петербурге привел к гибели человека

9:59 МВД хочет получить право изымать детей из семьи

9:20 Константин Котов обжаловал "дадинскую" статью в Конституционном суде

19 декабря, 20:48 Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

19 декабря, 20:34 Судьба президентства и проблемы Петербурга

19 декабря, 20:05 ФСБ изменила информацию о напавших на здание службы на Лубянке

19 декабря, 19:46 Беглов объявил, что начнет «мусорную реформу» в 2020 году

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru