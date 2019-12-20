Петербургский горком КПРФ анонсировал концерт к юбилею Сталина Отделение КПРФ в Петербурге организует праздничный концерт Александра Харчикова в честь 140-летия Иосифа Сталина. Мероприятие состоится в ДК Шелгунова 20 декабря. Пригласительные билеты на концерт можно получить в штабе горкома КПРФ, говорится на странице компартии «ВКонтакте». Отметим, что в репертуаре певца Харчикова есть сразу несколько песен, посвященных советскому вождю. Среди них «Сталин, вставай из могилы», «Нам Сталин – отец», «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина» и «Отчего евреи так ненавидят Сталина?»

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