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11:30

Другороссам вновь не согласовали митинг в Москве

фото ЗакС политика Другороссам вновь не согласовали митинг в Москве

Незарегистрированная партия "Другая Россия" получила отказ от московской мэрии в согласовании традиционной акции "Стратегия 31", о чем в своем "Живом журнале" сообщил основатель и лидер партии Эдуард Лимонов. В своей реакции на произошедшее он развил мысль, появившуюся у него после предыдущего отказа: новая тактика власти - не дать гражданам участвовать ни в каких уличных акциях, кроме официозных.

"Вы зачистили улицы? Но вы не сможете зачистить, к примеру, даже все общественные места города: скажем, кинотеатры, собесы, торговые центры... Как пить дать, протест  переместится с улиц  куда-то туда. Власть стала самодовольной. Это всегда признак приближающегося для них несчастья", - прокомментировал решение столичного правительства писатель и политик.

По его словам, "императора" в лице Владимира Путина народ еще способен терпеть, но функционеров уровня мэрии уже не переносит.

Напомним, что октябрьский отказ чиновников стал для "лимоновцев" неожиданностью: до того пять лет подряд они митинговали беспрепятственно.

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