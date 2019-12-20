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12:27

Глава Невского района завел страницу «ВКонтакте»

фото ЗакС политика Глава Невского района завел страницу «ВКонтакте»

Руководитель администрации Невского района Алексей Гульчук 18 декабря зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте», а на следующий день сделал приветственный пост.

«Дорогие друзья, я рад приветствовать Вас на своей странице! Вся моя деятельность посвящена развитию Невского района, социально-экономическому росту и улучшения качества жизни всех жителей района. Вместе мы сделаем Невский район комфортным, социальным, умным и безопасным!» - написал чиновник.

В комментариях под этим сообщением его попросили отремонтировать Советский проспект, а также улицы Ворошилова и Русановскую. Жительница новостройки в историческом районе Усть-Луга написала, что рядом с ее домом нет почты, отделения полиции, школы и поликлиника, а в единственном детском саду места для всех не хватает.

«Уже пять лет нам всем приходится ходить по грязной и опасной обочине каждый день по два километра туда и обратно. Тротуаров вообще нет. В автобусы сесть невозможно, они из Колпинского района идут забитые битком. На личном транспорте приходится стоять в пробках», - также сообщила жительница.

Напомним, своя страница «ВКонтакте» есть и у главы города Александра Беглова. Он завел ее в марте 2019 года. Страница активно обновлялась перед выборами. В последнее время новые посты появляются только по воскресеньям. Губернатор отчитывается в них о проделанной за неделю работе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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