Эвакуация судов прервала рассмотрение иска об отмене выборов в МО "Остров Декабристов"

Петербургские суды продолжают сталкиваться с необходимостью эвакуироваться, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На выход прошли сотрудники и посетители Красногвардейского, Сестрорецкого, Приморского, Октябрьского и Василеостровского районных судов. В последнем рассматривается иск об отмене итогов муниципальных выборов на шести УИКах МО «Остров Декабристов», сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. Судья перед началом эвакуации объявила перерыв. Она попросила присутствующих не расходиться далеко, дав понять, что заседание продолжится.

Обновлено 13:04 Эвакуирован Ленинский суд.

Обновлено 13:08 Эвакуирован Дзержинский суд.

Петербургские суды, школы, ТЦ и другие объекты эвакуируются каждый день уже более двух недель. Они постоянно получают сообщения о якобы заложенных бомбах, каждый раз тревога оказывалась ложной.

Часто так или иначе в письме упоминается бизнесмен Константин Малофеев. От него злоумышленники требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

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