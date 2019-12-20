Глава СПЧ высказался за усиление позиций Государственной думы

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что роль Государственной думы как главного законодательного органа в стране незначительна, а влияние ее нельзя назвать достаточным.

"Мне кажется, это было бы разумно - усилить парламент. ... Это очень непростой вопрос - как и насколько усиливать парламент, потому что найдутся те, кто сразу начнут предлагать переходить к парламентской республике", приводит его соображения РИА "Новости".

Поэтому, рассудил глава консультативного органа, нужно сделать так, чтобы депутаты усилили свое влияние только на правительство и его решения, а модель их взаимодействия с президентом оставить в ее нынешнем виде.

Ранее в декабре Фадеев выступал с неоднозначными высказываниями. Резонанс получила мысль о недопустимости амнистий для участников разогнанных и мирных демонстраций в Москве минувшим летом.