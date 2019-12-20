В Ленобласти раздают бесплатные елки Жители Ленинградской области получили возможность до конца новогодних праздников получить бесплатную елку - для этого нужно оформить договор купли-продажи с нулевой суммой. "Ограничение – одна елка не выше трёх метров на человека", - говорится на сайте Рослесхоза. Елки на участках, предназначенных для вырубки, предоставляют несколько лесничеств. Граждане, которые заключили договор, должны самостоятельно срубить и вывезти деревья. Практика не является новой для области. В прошлом году таким образом елки достались 32 тысячам граждан. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен