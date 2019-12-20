СМИ: Журналистку Baza ударили при обыске в доме подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Правоохранители ударили корреспондента Baza Анну Никитину при обыске, сообщила Baza в Telegram-канале.

Никитина беседовала с матерью Евгения Манюрова, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке накануне. В этот момент оперативники сломали дверь в квартиру, выйти она уже не могла, ее и Светлану Манюрову положили лицом в пол, сообщает Baza.

По данным издания, оперативники нашли пресс-карту журналистки, передали ее руководившему обыском мужчине. Никитина рассказала, что мужчина был раздражен, начал кричать, что уволит ее, что она никогда не сможет работать журналистом и ударил по лицу. Никитина зафиксировала травмы и направляется на допрос в ФСБ: ее привлекли в качестве свидетеля.

Тем временем «Коммерсантъ» сообщил, что корреспондента Романа Дорофеева, которого ранее задержали у здания ФСБ, отпустили из отдела полиции. Сам журналист сообщил в Twitter, что протокол на него не составляли.

Накануне у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Мужчина открыл огонь вечером 19 декабря, погиб один сотрудник службы, пять человек были ранены. Стрелок был ликвидирован.