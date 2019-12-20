Казарин вступил в должность главы комитета по информатизации и связи

Председателем комитета по информатизации и связи официально стал Станислав Казарин. Информация об этом 20 декабря появилась на сайте Смольного.

Ранее Казарин работал на аналогичной должности в Самарской области. Региональным департаментом информационных технологий чиновник управлял с 2011 года.

Напомним, предыдущий руководитель органа Денис Чамара перешел на работу в федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Он возглавлял комитет с 2016 года, до этого 16 лет проработав в нем на разных должностях.