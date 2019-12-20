Лукашенко видит "колоссальный прогресс" во взаимодействии с Россией

На встрече с российским визави Владимиром Путиным в Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко признал высоким уровень налаженных связей с Россией и эффективным взаимодействие двух стран за время, прошедшее с момента распада Советского Союза, пишет БЕЛТА.

"Колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян", - приводятся его слова.

Эту цифру он предложил умножить по принципу "семьи" на четыре и представить после этой арифметической операцией охват вовлеченных в контакт и товарооборот человек.

Лукашенко отметил безукоризненную работу дипломатических ведомств, а также отсутствие каких-либо эксцессов, связанных с авиасообщением.

На встрече оба лидера обсуждали вопросы, касающиеся интеграции двух стран. В декабре они отметили двадцатилетие подписания союзного договора.