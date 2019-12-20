Признавшего вину в попытке подрыва "Сапсана" осудили на 22 года колонии

Второй западный окружной военный суд обвиняемого в подготовке подрыва «Сапсана» в 2017 году Эмома Бурхонова к 22 годам колонии, передает ТАСС.

Бурхонов признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатки), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Бурхонов признал свою вину.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил по этому делу семь уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии.

Поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Петербург 13 июля 2017 года, наехал на металлическую конструкцию, установленную по пути, и едва не сошел с рельсов. Пять вагонов были повреждены.