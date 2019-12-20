Архангелогородцы поддержали пикетами казанских экоактивистов

На центральной площади Архангельска (площади Ленина), ставшей традиционным местом для протестной активности, граждане встали с плакатами в пикеты солидарности с участниками "антимусорных" акций в Татарстане.

"Сейчас уже вся страна поддерживает Казань, бессрочки разных городов шлют свои слова поддержки, люди выходят на пикеты в защиту казанских активистов. В это сложное время, когда власть пытается затоптать малейшие ростки гражданской активности, — важно держаться вместе и преумножать свои ряды", - говорится в отчете пикетчиков.

Напомним, что в декабре силовики разогнали активистов под Казанью, попытавшихся самоорганизоваться в стихийный лагерь наподобие того, что стоит в Архангельской области. Одного человека арестовали на 7 суток, еще двоим присудили штрафы.

Заметим, что сегодня, 20 декабря первую годовщину своего размещения в палаточном лагере отмечают активисты, защищающие окрестности железнодорожной станции Шиес от строительства "экотехнопарка" в виде крупного мусорного полигона.

Фотографии: сообщество "Поморье - не помойка!"

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