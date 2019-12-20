В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

«Метрострой» намерен до конца года выплатить своим сотрудникам задолженность по зарплате, заявили в компании.

По словам представителей «Метростроя», выплата зарплаты «находится под постоянным контролем» губернатора Александра Беглова. В Смольном подготовили постановления, которые предусматривают «приемку и оплату работ в объемах, заложенных лимитами контрактов на 2019 год, по новому распределению».

«Это позволит до конца текущего года ликвидировать задолженность по заработной плате и закупить строительные материалы для продолжения работ на строящихся участках метрополитена», - заявили в «Метрострое».

Ранее глава комиссии по безопасности Общественной палаты Александр Ватагин на пресс-конференции 12 декабря заявил, что долг «Метростроя» по зарплате равен примерно 170 млн рублям, передает «Интерфакс». В тот же день Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иск Смольного к «Метрострою» о взыскании с компании 185,5 млн рублей. Судебное заседание назначено на 4 февраля 2020 года.

Ранее совет директоров «Метростроя» одобрил назначение Сергея Харлашкина временно исполняющим обязанности главы компании. До этого он был главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Вопрос о назначении Харлашкина возник после ареста гендиректора «Метростроя» Николая Александрова, которого обвинили в растрате из-за поставок щебня.

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