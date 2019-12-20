СК сообщил о второй жертве перестрелки у здания ФСБ на Лубянке

Следственный комитет сообщил о гибели сотрудника ФСБ, раненого при перестрелке у здания ФСБ на Лубянке, и подтвердил личность нападавшего.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, нападавший – житель Подмосковья Евгений Манюров. В результате стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончавшийся был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе – прохожий.

Манюров открыл огонь у здания ФСБ в Москве вечером 19 декабря. Стрелок был ликвидирован в ходе перестрелки.

Накануне у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Мужчина открыл огонь вечером 19 декабря, погиб один сотрудник службы, пять человек были ранены. Стрелок был ликвидирован.