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18:58

Судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах"

фото ЗакС политика Судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах"

Судебные приставы организовали и провели в четырех петербургских гипермаркетах акцию "Узнай о своих долгах", носившую исключительно информационный характер. Об этом пишет официальный сайт их ведомства. На нем говорится, что на проверку согласились примерно 200 человек и что в целом посетители всех четырех "Лент" были склонны к диалогу. 

"Двое расплатились на месте, остальные получили разъяснения о последствиях неисполнения требований исполнительных документов", - гласит сообщение.

К акции присоединилась "баба Пеня" - ростовая кукла персонажа, придуманного для Петроэлектросбыта.

По официальным данным приставов, из-за задолженностей перед государством выезд закрыт для почти 77 тысяч петербуржцев.

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Фотография: Telegram-канал "Интересный Питер"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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