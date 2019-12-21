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11:40

Пархоменко осудил публичную позицию Собянина по мусорной проблеме

фото ЗакС политика Пархоменко осудил публичную позицию Собянина по мусорной проблеме

Публицист Сергей Пархоменко раскритиковал выступление столичного мэра Сергея Собянина перед депутатами Мосгордумы в той его части, где поднималась проблема складирования мусора. Отстаивая свои принципы "с усмешечкой" и, с точки зрения журналиста, .в пренебрежительном тоне, чиновник был не прав. В интерпретации журналиста, фактически, Собянин предложил оппонентам "жрать то, что дают, или тонуть в дерьме". Это напомнило Пархоменко самые неприятные поведенческие тактики.

"Я, вообще, это слышу всю свою долгую, уже сильно больше чем 50-летнюю жизнь. Я это слышал от нянечки в детском саду, которая мне говорила: «Не будешь есть картофельное пюре с постным маслом — останешься вообще без ужина». Я это слышал от уборщицы в школе. Я это слышал от продавщицы в овощном магазине, которая говорила: «Вас много, а я одна». Я это слышал от врачихи в поликлинике, от чиновницы в паспортном столе. Я всю жизнь это слышу", - привел он аналогию в авторской радиопрограмме.

Напомним, что московский мэр высмеял недовольство тех, кто считает порочной его "мусорную" политику, заключающуюся, в частности, в вывозе отходов на русский Север. У таких москвичей ему захотелось попросить "адресок двора", в котором он с удовольствием складировал бы избыточный столичный мусор.

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