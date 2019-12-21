Самые известные левые политики собрались на конференции в Москве

В столичном Доме Советов прошла сборная конференция левых сил под названием "Россия-2024: Левый Поворот или Национальная Катастрофа?". С трибуны выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, недавно ушедший в отставку бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, кандидат в президенты на последних выборах Павел Грудинин, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, публицист и депутат Владимирской городской думы Максим Шевченко.

"Несмотря на то, что цена на нефть стабильна, цена на бензин и солярку растет. Никто не может объяснить, что происходит в стране, и есть только одно. Знаете, мы всегда ищем врагов где-то "там". Так вот, наши власти объявили войну Советскому Союзу и проигрывают ее однозначно. <...> Они пытаются уничтожить последние ростки социализма на территории РФ", - произнес в своей речи директор "Совхоза имени Ленина" Грудинин.

По его словам, в сегодняшней России "верхи боятся, а низы не хотят", что для Грудинина являет собой яркий пример революционной ситуации. В свою очередь, образцом ему представляется устройство белорусской экономики, где, по его словам, нет олигархов и где на всех уровнях уважают людей физического труда.