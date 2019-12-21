Во Владивостоке открыли памятную доску Сталину

Приморские коммунисты торжественно открыли мемориальную доску советскому правителю Иосифу Сталину по случаю 140-летия со дня его рождения. Реликт установили на здании Приморского краевого комитета партии во Владивостоке.

Сообщается, что на доску собирали добровольные пожертвования с активистов, членов КПРФ и всех поклонников стиля управления, который был характерен для вождя.

К доске участники церемонии возложили цветы.

Отметим, что накануне, 20 декабря, в Волгограде открыли памятник Сталину, что привело в негодование некоторых демократов.

Фотография: Приморский крайком КПРФ

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