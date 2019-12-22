Росгвардия потренирует летные навыки своих бойцов за 549 млн рублей Росгвардия потратила 549 млн рублей на покупку комплексного тренажера самолета Ил-76: соответствующий тендер получило АО "Центр научно-технических услуг «Динамика»". "Тренажер предназначен для подготовки летных экипажей к решению всего комплекса задач, связанных с пилотированием, самолетовождением, эксплуатацией бортового оборудования, отработкой взаимодействия между членами экипажа, в том числе в особых случаях полета", - следует из технического описания пилотного комплекса, представленного в документах к закупке. Поставят тренажер лишь в одну военную часть - № 3694 города Балабаново. Ранее Росгвардия потратила не меньшую сумму на приобретение авиатренажера вертолета Ми-8. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен