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13:01

Татарские росгвардейцы отрабатывали действия по разгону митингов на школьниках

фото ЗакС политика Татарские росгвардейцы отрабатывали действия по разгону митингов на школьниках

На просторах республики Татарстан, в селе Новотроицкое, местные сотрудники Росгвардии провели учения по разгону несанкционированных массовых мероприятий, используя в качестве протестующих школьников. Резонансной видеозаписью поделилась пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. Кроме того ей также придали огласку политик Алексей Навальный и председатель отделения профсоюза "Альянс учителей" в Татарстане Раушан Валиуллин.

Как пояснил Валиуллин, девятиклассников просили напасть на росгвардейцев в полном обмундировании, после чего силовики начинали их скручивать. Целью учений было научить сотрудников ведомства разгонять незаконные митинги. По сведениям Валиуллина, мероприятие было согласовано с управлением образования района.

"Жители села удивляются, что участие в „массовых беспорядках“ несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей)", - уточнил глава регионального профсоюза.

В свою очередь в управлении Росгвардии Татарстана известили, что ведомство не имеет отношения к  указанным событиям.

"Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии", - пояснили в подразделении Росгвардии.

Напомним также, 1 сентября петербургских школьников "поздравили" с Днем знаний бойцы ОМОН, разыгравшие перед юными зрителями силовой захват боевиков.

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