"Не простоял и года": С "обновленного" фасада дома Бака людям на головы летит штукатурка

Пользователи соцсетей известили, что с фасада памятника архитектуры - дома Бака - расположенного на Кирочной улице, 24, начала крупными кусками отваливаться штукатурка.

"Не простоял и года. Обрушение фасада. Снова. Теперь – на головы прохожих на улице. Вопрос один – кто за это ответит?" - задаются вопросом горожане. Впрочем, петербуржцам повезло: отвалившиеся куски фасада никого не задели, однако вполне могли - обрушение произошло у входа в продуктовый магазин.

В случившемся жильцы дома винят подрядчика, не так давно проводившего капремонт здания.

По информации "Фонтанки", в Фонде капремонта Петербурга пообещали обследовать фасад в течение текущих суток.

"Представители отдела строительного контроля фонда выявят причины отслоения и определят комплекс мер и период восстановления участка. Согласно договорам, заключенным между подрядными организациями и фондом, гарантийный ремонт осуществляется в течение 60 месяцев с момента передачи объекта в эксплуатацию", - пояснили ситуацию в ведомстве.

В 2018 году капремонтом памятника архитектуры занималась компания "Мир", которая включена в реестр квалифицированных подрядных организаций жилищного комитета и имеет лицензию Министерства культуры для выполнения работ на объектах культурного наследия.

Между тем, для того, чтобы устранить изъяны на фасаде, температура окружающего воздуха должна быть не менее +8 градусов.

Жильцы дома Бака уже не в первый раз жалуются на ремонтников. Летом их возмутило небрежное отношение строителей к лепнине.