Путин запустит железнодорожное движение по Крымскому мосту

Российский глава Владимир Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту завтра, 23 декабря, извещает пресс-служба Кремля.

Открыли переправу 15 мая 2018 года президент Владимир Путин и бизнесмен Аркадий Ротенберг, чьи структуры занимались её строительством. Позднее Евросоюз ввел санкции против подведомственных ему компаний. Мост возводили с февраля 2016 года, изначально запустить движение по нему хотели в декабре 2018 года, однако это удалось сделать на полгода раньше. Общая стоимость строительства – порядка 228 млрд рублей. Протяженность моста – 19 километров. Это первый мост, соединивший Крым с Краснодарским краем.

В ноябре текущего года РЖД начала продавать билеты на поезда, следующие в Крым. Первые составы отправятся в путь из Москвы и города на Неве 23 и 24 декабря.