"У вас там кто-нибудь считает размер убытков?": Суды Петербурга вновь эвакуируют

Новая рабочая неделя началась с очередных сообщений о заминировании петербургских судов. На сей раз, кроме них, под прицел попала и торговая сеть "Магнит".

Эвакуируются Октябрьский, Ленинский, Сестрорецкий, Колпинский, Куйбышевский райсуды.

Примечательно, но сегодня злоумышленник решил пойти на контакт и поинтересовался у всех, кому отправил грозные послания, как долго ему ещё следует прерывать работу той или иной организации, чтобы наконец причинить ущерб в размере не менее 120 биткоинов (около 55 млн рублей).

"У вас там кто-нибудь считает размер убытков от эвакуаций в двух столицах? Превысил 120 биткоинов или еще нет? Сколько еще нужно впахивать, чтобы причинить ущерб в 1200 биткоинов и на какой сумме Малофеев образумится? Может, требовать не 120, а эквивалент причиненного ущерба?" - вопрошает "минёр".

Обновлено в 10:46. Постепенно все суды возвращаются к работе.

Напомним, в первый раз злоумышленники заявили о себе 28 ноября. С тех пор каждую неделю, каждый день в Москве и Петербурге эвакуируется то или иное учреждение. Всякий раз "минеры" требовали перевести им 120 биткоинов, которые якобы были украдены с криптобиржи WEX. До этого "Русская служба Би-би-си" опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.