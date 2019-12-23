Северодвинца-защитника Шиеса оштрафовали за апрельские митинг и шествие в Архангельске

Октябрьский райсуд Архангельска постановил, что северодвинский активист движения "Чистый Север 29" Илья Рыков нарушил положения ч. 5 и ч. 6 ст. 20.2 КоАП, участвуя в несанкционированном митинге и шествии 7 апреля, и оштрафовал его на 27 тысяч рублей.

"Мне назначены два штрафа: 15 тысяч рублей - за участие в демонстрации и 12 тысяч - за участие в митинге. Если Областной суд оставит решение суда без изменения, то готов обжаловать его в Европейском суде по правам человека", - заявил Рыков в беседе с "Северо-Запад. МБХ медиа".

Рыкова задержали вечером 20 декабря на ж/д вокзале Архангельска. Он собирался поучаствовать в съезде коалиции "СТОП Шиес" в Котласе, однако его задержали полицейские.