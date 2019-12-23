Проект сметы ВСМ Москва-Петербург обещают подготовить до 2022 года

Проектную документацию по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург обещают подготовить до 2022 года, известил в беседе с ТАСС генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров.

По его словам, он и губернатор Северной столицы Александр Беглов подготовили и направили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой "санкционировать" реализацию проекта.

"Мы получили согласие, и сейчас в наших планах стоят цифры, чтобы включая до 2022 года мы разработали проект на сметную документацию", - уточнил глава РЖД.

Некоторое время назад в РЖД уведомили о намерении приступить к возведению ВСМ Москва - Нижний Новгород в 2020 году. По этому проекту документация уже готова.

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