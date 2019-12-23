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11:59

Беларусь, Казахстан и Киргизия выступили против запрета продажи в РФ смартфонов без российского ПО

фото ЗакС политика Беларусь, Казахстан и Киргизия выступили против запрета продажи в РФ смартфонов без российского ПО

Беларусь, Казахстан и Киргизия, как страны-участницы Евразийского экономического союза, раскритиковали российских законопроект об обязательной установке российского програмного обеспечения на продаваемые в РФ гаджеты, передают «Ведомости».

Вопрос обсуждался 13 декабря на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии. По мнению представителей трех стран, поправки могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России и препятствовать работе внутреннего рынка союза.

Комиссия вынесет заключение после того, как обобщит мнения участников союза, сообщили представители ЕЭК. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что закон не противоречит договору о ЕАЭС, поскольку решающее значение будут иметь подзаконные акты – перечень товаров, на которые предустанавливается софт, перечень софта и порядок его предустановки.

Закон был подписан в начале декабря. С июля 2020 года продаваемые в России «отдельные виды технически сложных товаров» должны будут иметь предустановленные российские программы. Перечень таких гаджетов определит правительство. По задумке авторов законопроекта, запрет распространится на смартфоны и компьютеры в том числе.

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