Смольный объявил о начале обсуждения территориальной схемы обращения с отходами

В комитете по благоустройству Смольного известили о начале проведения общественных слушаний по проекту Территориальной схемы обращения с отходами в Петербурге.

Дискуссия начнется сегодня, 23 декабря, и продлится до 7 февраля 2020 года.

Проект размещен на официальном сайте комблага. Собственные заметки следует направлять либо почтой, либо на адрес электронной приёмной комитета - kb@gov.spb.ru, но не позднее 15 дней до даты окончания слушаний.

Территориальная схема - это основа мусорной реформы. Она предполагает расчеты количества отходов, прогнозы, касающиеся "мусорных" тарифов, планы относительно закрытию старых и открытию новых заводов.

Ранее у Петербурга была возможность отложить реформу до 2022 года. Однако после того, как на большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучала просьба поторопить Смольный с решением данной задачи, Александр Беглов пообещал приступить к изменениям уже в 2020 году.

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