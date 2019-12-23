Экс-ректор Аграрного университета Ефимов за растрату отправится в тюрьму на 5 лет

Пушкинский райсуд вынес приговор бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову, обвиняемому в растрате 36 млн бюджетных рублей, информирует пресс-служба судебных ведомств города.

Суд заключил, что в ноябре 2011 года в рамках заключенного между Минобразования и вузом договора о реализации программы разработки и создания инновационной структуры СПб ГАУ был подписан госконтракт на производство работ по независимым и комплексным научно-исследовательским изысканиям на обозначенную сумму. По контракту, в период с 19 декабря 2011 года по 6 ноября 2012 года на счета АНО были переведены 36 млн рублей.

Будучи ректором Ефимов наказал проректору подписать указанный документ, заведомо зная, что его условия выполняться не будут. Следовательно, миллионами он распорядился по своему усмотрению.

На заседании Ефимов отказался признавать вину. В итоге суд назначил ему 5 лет колонии со штрафом в полмиллиона рублей. До вступления приговора в силу бывший чиновник будет содержаться под домашним арестом.