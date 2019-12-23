Глава комиссии ЗакСа по соцполитике поддержала выдвижение Митяниной на место детского омбудсмена

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Елена Киселева считает вице-губернатора Анну Митянину достойным претендентом на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Об этом Киселева сообщила ЗАКС.ру 23 декабря.

По ее мнению, у Митяниной есть все качества для выполнения задач детского омбудсмена.

- Мне кажется, у неё все есть для этого: и опыт, и знания, и любовь к детям, и стержень внутренний. Я не готова за все Законодательное собрание комментировать, но утверждение на должность покажет, - сказала Кузнецова.

Она добавила, что не знает, есть ли у ЗакСа свой кандидат на пост омбудсмена. Глава комиссии считает, что нет никаких противоречий в том, что Законодательное собрание может поддержать выдвижение Митяниной.

Напомним, ранее 23 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов предложил назначить на должность детского омбудсмена вице-губернатора по социальным и демографическим вопросам Анну Митянину. Полномочия действующего уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой истекают в январе 2020 года. После этого ЗакС должен утвердить другого человека на эту должность.

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