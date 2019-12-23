Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

Члены Совета Федерации поддержали одобренный Государственной думой закон, предполагающий возвращение специальных зон для курения в аэропорты, информирует ТАСС.

Согласно положениям данной инициативы, помещения, выделенные под курилки, должны быть изолированы и оборудованы системой вентиляции. По закону, подобные места следует оборудовать таким образом, чтобы остальные пассажиры не могли наблюдать за курящими.

Курилки обустроят в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

Впервые обозначенная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы еще в 2017 году. Автором законопроекта является единоросс Сергей Боярский.