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23 декабря, 18:25

RT собирается сделать понятие "иностранный агент" брендом

фото ЗакС политика RT собирается сделать понятие "иностранный агент" брендом

Независимая некоммерческая организация "ТВ-Новости", владеющая брендом RT, намеревается зарегистрировать понятие "иностранный агент" как товарный знак, информируют "Открытые медиа", ссылаясь на базу данных "Контур.Фокус".

Как следует из пояснительно документации к заявке, телекомпания хочет использовать бренд для продажи разнообразных сувениров - от кружек и канцелярии до футболок, кепок и прочего. Примечательно, но различный мерч с надписью "Иностранный агент" уже имеется в продаже на сайте RT.

ОМ решили поинтересоваться у главреда RT Маргариты Симоньям, зачем это всё необходимо, но та ответила привычно уклончиво, предложив журналистам "перейти на сторону добра".

Осенью 2017 года американский Минюст обязал RT зарегистрироваться в Штатах в качестве "иностранного агента". Чиновники заподозрили, что телеканал может быть агентом влияния правительства России, поэтому должен отчитываться о своих доходах. Симоньян тогда назвала это требование "дискриминацией". Зеркальным стал ответ властей РФ, принявших в том же году аналогичный закон о СМИ-иноагентах. Минувшей осенью его ужесточили: отныне "иностранным агентом" может стать любой россиянин.

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