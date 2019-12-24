Беглов анонсировал интерактивную программу вместо парада к годовщине освобождения Ленинграда

В 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге не будет проводиться парад, сообщил губернатор Александр Беглов во время заседания городского правительства 24 декабря.

Глава города добавил, что вместо этого 27 января Смольный организует на Дворцовой площади "интерактивную программу".

- Решено не проводить парад 27 января, а сделать интерактивную программу: в том числе, как всегда, наша каша, чай, угощения. Будут ретро-автомобили, - заявил Беглов.

По словам председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда начнутся 18 января с митинга в Кировске. На 27 января намечено траурное возложение венков на петербургских кладбищах и вечерний салют. Также в городе состоится 28-й международный съезд блокадников.

На заседании городского правительства обсуждается подготовка Петербурга к проведению мероприятий не только к годовщине полного освобождения Ленинграда, но и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в 2019 году 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда Смольный отпраздновал парадом на Дворцовой площади. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Сергей Еремеев

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