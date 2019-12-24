ФСБ задержала в Крыму мужчину, подозреваемого в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Симферополе россиянина Ивана Яцкина: мужчину обвиняют в государственной измене, информирует ТАСС.

Яцкина привезли в Москву на допрос в Следственный комитет.

Ранее в ноябре ФСБ известила о задержании на территории Крыма россиянки, подозреваемой в сборе данных для украинской разведки. В отношении женщины также возбудили дело о госизмене. Данная статья УК РФ предполагает до 20 лет лишения свободы.

Согласно подсчетам "Команды 29", начиная с 1997 и по 2017 год за шпионаж и госизмену в РФ в тюрьмы попали не менее 100 человек.