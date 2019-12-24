"Навальниста" Шаведдинова после обыска конвоировали в Архангельскую область

Член команды Алексея Навального Руслан Шаведдинов, в доме у которого накануне, 23 декабря, состоялся обыск, оказался в Архангельске под конвоем, о чем сообщил Навальный в микроблоге. Политик утверждает, что его сподвижника собираются отправить служить в армию.

"Призыв Шаведдинова на службу абсолютно незаконен. Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя", - пишет оппозиционер.

Московская коммунистка Елена Шувалова уже отправила официальную жалобу в Следственный комитет с требованием разобраться в произошедшем.