18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:59

Архангельский суд отменил штраф за исполнение гимна России на протестном митинге

фото ЗакС политика Архангельский суд отменил штраф за исполнение гимна России на протестном митинге

Архангельский областной суд отменил решение нижестоящего суда о назначении штрафа митингующей девушке по имени Анна Вешкурцева, вина которой состояла в исполнении государственного гимна в ходе протестной акции, пишет "МБХ Медиа". Причиной послужило чрезмерное количество выявленных процессуальных нарушений.

"Было нарушено правило о подсудности — полиция направила материалы не в тот суд, на что не обратил внимание даже и сам суд при вынесении постановления. Так же Анна была ненадлежащим образом извещена о дате, месте и времени судебного заседания — письмо ей отправили не по адресу проживания", - приводятся слова адвоката Вешкурцевой.

Первоначально девушка за свое пение должна была государству 2000 рублей. Она исполняла гимн во время экологической акции в защиту Шиеса.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:49 Директора ФБК Жданова оштрафовали за летние митинги

18:27 Для Быкова массовые эвакуации стали самым символичным событием года

17:50 МВД согласилось создать рабочую группу для решения проблем с футбольными болельщиками

17:47 Рядовых чиновников могут пересадить с бюджетных авто на такси

17:28 Сотрудника ФБК Шаведдинова отправили служить на Новую землю

17:11 Прокуратура уличила метрополитен в незаконных работах у "Автово"

17:09 Защитники Муринского парка вышли на Невский проспект

17:00 Муниципал: МО «Урицк» заказало новогодний банкет за 233 тысячи рублей

16:40 Минздрав запретит друзьям пациентов навещать их в больничных палатах

16:37 Любови Соболь назначили очередной штраф за летние акции

16:24 Самариддину Раджабову присудили штраф и освободили от наказания

16:08 Фигуранта "московского дела" Суровцева на 2,5 года отправят в колонию

15:53 Цыпляев: В Петербурге никогда не будет консенсуса относительно парада 27 января

15:44 К Горизбиркому подали новый иск из-за регламента выдачи видео с избирательных участков

15:25 Шлосберг посетовал на насаждение государством привычки к насилию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru