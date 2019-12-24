Архангельский суд отменил штраф за исполнение гимна России на протестном митинге

Архангельский областной суд отменил решение нижестоящего суда о назначении штрафа митингующей девушке по имени Анна Вешкурцева, вина которой состояла в исполнении государственного гимна в ходе протестной акции, пишет "МБХ Медиа". Причиной послужило чрезмерное количество выявленных процессуальных нарушений.

"Было нарушено правило о подсудности — полиция направила материалы не в тот суд, на что не обратил внимание даже и сам суд при вынесении постановления. Так же Анна была ненадлежащим образом извещена о дате, месте и времени судебного заседания — письмо ей отправили не по адресу проживания", - приводятся слова адвоката Вешкурцевой.

Первоначально девушка за свое пение должна была государству 2000 рублей. Она исполняла гимн во время экологической акции в защиту Шиеса.