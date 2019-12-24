Угрожавшего судье Криворучко москвича Ерзунова оштрафовали на 110 тысяч рублей

Москвич Евгений Ерзунов, угрожавший в интернете судье Алексею Криворучко, оштрафован на 110 тысяч рублей, передает "МБХ медиа" из зала заседания.

Ранее сегодня прокуратура просила применить к нему "санкцию" в виде 170 тысяч рублей.

Ерзунова задержали в аэропорту "Внуково", когда он собирался покинуть пределы России. Показания на него дал другой участник разбирательства - Сергей Половец. Мужчину обвиняли в угрозе убийством лицу, осуществляющему правосудие (часть 1 статьи 296 УК).

Недовольство пользователей соцсетей и, в частности, участников данного разбирательства вызвало решение "служителя Фемиды" Алексея Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Впрочем, позднее ему изменили приговор, назначив условный срок.