В Сестрорецке жалуются на организацию концертов знаменитостей

Жители Сестрорецка недовольны поведением местных муниципалов, которые, по их мнению, утаили о концерте поп-исполнителя Игоря Николаева. Как утверждается в паблике "Петербургский гражданин", столь важному событию для горожан не было посвящено должного количества афиш.

Комментаторы напоминают, что подобное на их памяти происходит не в первый раз: в прошлом они также лишились удовольствия посетить концерт Елены Ваенги. Напоминают они и о том, что концерты оплачиваются из их налогов.

"Кстати, кинотеатр с администрацией находятся в одном здании. Но на этот раз билеты поленились распространить даже среди «своих». Со слов членов Совета ветеранов, им досталось всего 2 билета, а зал был полупустой", - говорится в тексте поста.

Игорь Николаев - автор знаменитого хита из 1990-х годов "Выпьем за любовь".