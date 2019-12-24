Покинувшего РФ фигуранта "болотного дела" Бученкова заочно приговорили к 2,5 годам колонии

Замоскворецкий райсуд Москвы заочно приговорил фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова к 2,5 годам тюрьмы, передает "МБХ медиа".

При этом мужчине зачелся срок, который он провел под арестом с 2015 по 2017 год, по системе "один день за полтора", поэтому наказание считается отбытым. Розыск Бученкова отменен.

Бученкова обвинили в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), а также в применении насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК) на "Марше несогласных", который прошел 6 мая 2012 года и позднее "вылился" в так называемое "болотное дело". По версии СК, Бученков кинул в силовиков бутылки, ударил троих полицейских и преградил дорогу правоохранителям, повалив на землю биотуалет.

Доказательством вины Бученкова стала фотография похожего на него мужчины. Сам он утверждал, что в обозначенный день был в Нижнем Новгороде.

На сегодняшнем заседании Бученков отсутствовал: в ноябре 2017 года он уехал из России в Латвию, где позднее получил политическое убежище.