Сотрудника ФБК Шаведдинова отправили служить на Новую землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова принудили пройти срочную службу в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш. Произошедшим впечатлился в своем микроблоге основатель ФБК Алексей Навальный, заметивший, что для этого понадобилось несколько государственных самолетов.

Накануне, 23 декабря, в доме у Шаведдинова провели обыск сотрудники ФСБ. При обыске оппозиционеру выломали дверь. Затем его увезли на допрос, после чего с ним пропала какая-либо связь.

Московский городской суд не стал удовлетворять апелляцию "навальниста" на вердикт призывной комиссии, признавшей его годным для прохождения службы в армии.