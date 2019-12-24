МВД согласилось создать рабочую группу для решения проблем с футбольными болельщиками

Российский футбольный союз (РФС) скоординировал усилия вместе с главным полицейским управлением для решения конфликтной ситуации, возникшей с посещающими стадионы футбольными болельщиками пишет ТАСС.

"Мы договорились о создании межведомственной рабочей группы, на этой неделе пройдет ее первая встреча", - рассказал начальник спортивной организации Александр Дюков.

По его словам, было бы целесообразно провести это мероприятие с участием болельщиков.

Поклонники разных команд занимают протестную позицию после того, как в начале месяца ОМОН грубо задержал оскорблявших с трибун футболиста Артема Дзюбу фанатов "Спартака", что в конечном счете привело к штрафам и административным арестам. После этого, невзирая на клубные пристрастия, любители футбола по всей стране поддержали "красно-белых" и демонстративно покинули несколько матчей. В акциях солидарности поучаствовали даже принципиальные враги "спартаковцев" - болельщики "Зенита".