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24 декабря, 18:49

Директора ФБК Жданова оштрафовали за летние митинги

фото ЗакС политика Директора ФБК Жданова оштрафовали за летние митинги

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов за нарушение законодательства о митингах получил 25 тысяч рублей штрафа, передает "МБХ Медиа". Речь идет об акциях, проведенных с 15 по 19 июля на Трубной площади.

Ранее за августовские митинги получила 300-тысячный штраф юрист ФБК Любовь Соболь.

Минувшим летом, как и многие его сподвижники (Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас), Жданов не прошел проверку подписей в Мосгоризбиркоме, который отказал ему в регистрации кандидатом на выборах в столичный парламент. Недопуск кандидатов спровоцировал уличные волнения, которые, в свою очередь, привели к целой волне административных и уголовных дел. Обобщенно уголовные дела против рядовых участников летних митингов принято называть "московским делом".

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