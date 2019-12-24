УФАС обнаружило картель на рынке организации праздников

Петербургские антимонопольщики выявили очередной картельный сговор: в нем участвовали организации, занимавшиеся организацией праздников в Курортном районе в 2016-2018 годах. Речь идет о компаниях "СК Радо", ООО "Маркиткарт Раша", а также бизнесменах - ИП Сухорукова Н.В., ИП Сухова Ф.Н., ИП Попова А.Е. Всего, по версии УФАС, их сговор охватил 41 государственную закупку, с контрактами в общей сложности более чем на 65 млн рублей.

Перечисленные подрядчики, когда контракт разыгрывался только между ними, снижали его стоимость максимум на 2 процента. Если же на торгах появлялся настоящий конкурент, снижение цены доходило до 43 процентов.

Как это часто бывает при картельном сговоре, в торгах пять упомянутых выше организации участвовали, используя один ip-адрес, а документы для участия в торгах создавало одно и то же лицо.

Материалы антимонопольного дела специалисты намерены направить в полицию.