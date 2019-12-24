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24 декабря, 20:34

Шмаков попросил судью не прекращать его дело из-за задержания в "Озере Долгом"

фото ЗакС политика Шмаков попросил судью не прекращать его дело из-за задержания в "Озере Долгом"

Заместитель главы МО «Автово» Илья Шмаков попросил судью Приморского районного суда Юрия Комарова не прекращать из-за срока давности свое дело о задержании в помещении ИКМО "Озеро долгое" в ночь на 13 сентября. Очередное заседание суда состоялось во вторник, 24 декабря.

Замглавы МО "Автово" объяснил ЗАКС.Ру, что хочет в судебном процессе выяснить все обстоятельства действий полиции и восстановить свое доброе имя. Он также добавил, что судья Комаров был очень недоволен его настойчивой позиции по необходимости рассматривать дело по существу.

Шмакова задержали сотрудники полиции, когда он вместе с другими полицейскими и кандидатами в депутаты совета МО «Озеро Долгое» охранял комнату с избирательной документацией в местном избиркоме. Кандидаты подозревали, что после подведения итогов выборов мог быть совершен подлог итоговых протоколов и просили председателя ИКМО Галину Светлову показать им мешки с бюллетенями, но та отказывалась. Во избежании попыток "замести следы" со стороны представителей ИКМО и избранных муниципалов кандидаты организовали дежурство у комнаты с бюллетенями. Шмаков, представлявший на выборах членов "Справедливой России", их поддержал, но был грубо задержан правоохранителями. 

Позже полицейские написали в своих рапортах, что замглавы "Автово" якобы пинался, срывал с них нагрудные знаки и угрожал увольнениями.

В ходе состоявшегося 24 декабря заседания суд заслушал показания двух свидетелей: кандидатки в мундепы Кристины Черемных и присутствовавшего при задержании корреспондента ЗАКС.Ру.

Дело продолжат рассматривать 27 января. В суд для дачи свидетельских показаний пригласят депутата Госдумы Олега Нилова, руководителя петербургского отделения справедливороссов Марину Шишкину и заместителя начальника УМВД по Приморскому району Наталью Макарову, которые вечером 12 сентября договаривались о совместном дежурстве кандидатов и полицейских в помещении ИКМО "Озеро Долгое".

Сергей Еремеев


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