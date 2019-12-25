Дацик арестован по обвинению в попытке незаконного пересечения границы РФ

Сланцевский горсуд арестовал на два месяца бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и его знакомого по делу о попытке незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс».

Дацика и его знакомого задержали 22 декабря, когда они пытались попасть в Эстонию на лодке. В отношении них возбужденно дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы).

Знакомому нужно было срочно перебраться через границу, и Дацик согласился ему помочь, рассказала жена бойца Виктория Дацик в разговоре с 47news. По ее словам, Дацик думал, что на реке Нарва лед, и он «просто направление покажет».

«Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», - пояснила Дацик.