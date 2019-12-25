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10:59

Почти половина россиян готова голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Почти половина россиян готова голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму

47% россиян проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму были назначены на ближайшее воскресенье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Опрос проводился 12-18 декабря, были опрошены 1608 совершеннолетних россиян в 50 регионах России. Из них 47% заявили о готовности проголосовать за «Единую Россию». За КПРФ голоса бы отдали 14% опрошенных, за ЛДПР – 13%.

О готовности поддержать «Справедливую Россию» заявили 5% опрошенных. Столько же выразили готовность голосовать за «Коммунистов России». 24% респондентов не пошли бы на выборы.

Выборы в Госдуму состоятся в 2021 году.

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