ЦИК пригрозил Горизбиркому расформированием

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о возможном расформировании Санкт-Петербургской избирательной комиссии, если ГИК не выполнит новое постановление ЦИКа. Соответствующее заявление Памфилова сделала во время заседания Центризбиркома 25 декабря.

По ее словам, она сомневается в способностях Горизбиркома в нынешнем составе возглавить переформирование избирательной системы Петербурга. Исполнение нового постановления – повод доказать обратное, добавила глава ЦИК.

Она заявила, что у ГИКа есть три выхода из ситуации: максимально отработать постановление или же сделать всё возможное, а затем написать добровольное заявление об уходе. Если ни то, ни другое не произойдет, то будет реализован третий вариант – расформирование городской комиссии, пояснила Памфилова.

- Если мы увидим по истечении сроков, которые указаны в этом постановлении, что не справилась комиссия, у нас появляются основания… Я сейчас просто зачитаю этот пункт [постановления]: «Необходимо напомнить, что в случае неисполнения решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 7 статьи 75 данного федерального закона, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации может быть расформирована судом», - сообщила глава ЦИК.

Она уточнила, что это исключительная мера и ранее такого не было. Однако, ЦИК может создать такой прецедент, добавила Памфилова. Согласно постановлению, Горизбирком должен полностью завершить третий анализ к 1 марта 2020 года.

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» также считает, что существуют все основания для расформирования Горизбиркома. Об этом на заседании ЦИК сказал представитель организации Иван Квасов.

Он рассказал о недостатках в работе Горизбиркома во время и после муниципальных выборов. В частности, представитель «Наблюдателей Петербурга» отметил, что ГИК не контролирует исполнение своих методических рекомендаций, которые выпустил перед голосованием. Помимо этого, Горизбирком не сообщил, какие именно председатели участковых избирательных комиссий и за что лишились своих полномочий, добавил Квасов. При этом, он уточнил, что хоть основания для расформирования есть, лучше всё же провести совместный анализ прошедших муниципальных выборов.

Напомним, ранее ЦИК давал поручение Горизбиркому проанализировать муниципальную кампанию 2019 года. Первый доклад ГИКа Памфилова раскритиковала и поручила сделать новый, его итог заслушивали на заседании 25 декабря. О том, как Горизбирком выполнил второе постановление ЦИКа, читайте подробнее в материале ЗАКС.Ру.

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