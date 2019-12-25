Общественный совет по культуре возглавил Михаил Лермонтов

Директор Национального лермонтовского центра, полный тезка знаменитого поэта Михаил Лермонтов стал главой Общественного совета при Минкульте, передает "Интерфакс". Всего в состав совета, утвержденный в ноябре, вошло 36 человек. Курировать его деятельность поручено бывшему вице-губернатору Петербурга Алле Маниловой.

"Нам важно, чтобы Общественный совет и впредь сохранил свою консолидирующую роль, выступал с актуальными инициативами, рекомендациями, выносил на обсуждение острые, резонансные вопросы", - приводятся слова министра культуры Владимира Мединского.

Совещательный орган был учрежден в 2012 году. До Лермонтова его возглавлял известный своими ультраконсервативными взглядами писатель Юрий Поляков.