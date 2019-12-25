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12:58

Общественный совет по культуре возглавил Михаил Лермонтов

фото ЗакС политика Общественный совет по культуре возглавил Михаил Лермонтов

Директор Национального лермонтовского центра, полный тезка знаменитого поэта Михаил Лермонтов стал главой Общественного совета при Минкульте, передает "Интерфакс". Всего в состав совета, утвержденный в ноябре, вошло 36 человек. Курировать его деятельность поручено бывшему вице-губернатору Петербурга Алле Маниловой.

"Нам важно, чтобы Общественный совет и впредь сохранил свою консолидирующую роль, выступал с актуальными инициативами, рекомендациями, выносил на обсуждение острые, резонансные вопросы", - приводятся слова министра культуры Владимира Мединского.

Совещательный орган был учрежден в 2012 году. До Лермонтова его возглавлял известный своими ультраконсервативными взглядами писатель Юрий Поляков.

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